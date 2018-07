Sistemato in gran parte l'organico in vista della prossima stagione, per il Genoa è giunto il momento di cominciare a sfoltire una rosa divenuta ormai extralarge.



Molti i giocatori sul piede di partenza, almeno otto al netto di eventuali nuovi arrivi, se si vorrà evitare di tenere a libro paga qualche epurato come fatto nelle ultime stagioni.



Tra chi non sembra rientrare più nei piani tattici di Davide Ballardini c'è Luca Rossettini, soprattutto se, come appare sempre più probabile, al Grifone dovesse nel frattempo arrivare un altro centrale difensivo.



Il 33enne padovano, giunto un anno fa dal Torino, potrebbe presto salutare la truppa rossoblù accettando la corte di uno dei club intenzionati ad offrirli una maglia da titolare. Tra questi l'interesse più concreto sembra averlo mostrato il Brescia, alla ricerca di un marcatore di esperienza.



A favorire quest'operazione gli ottimi rapporti tra le due società e tra i presidenti Preziosi e Cellino, da sempre molto amici e protagonisti di diverse trattative in passato.