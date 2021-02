A 15 giorni esatti dalla chiusura del mercato in Italia, il Genoa piazza ancora un suo giocatore in uscita.



Approfittando del fatto che in Svizzera le operazioni di compravendita di calciatori siano ancora consentite, almeno fino a questa sera, il club rossoblu ha infatti raggiunto l'accordo per il trasferimento al Basilea di Darian Males. Decisivo per il ritorno in patria del diciottenne attaccante elvetico, che con la maglia rossoblu ha disputato appena 20 minuti in Coppa Italia, il via libera dell'Inter, club che dallo scorso settembre ne detiene il cartellino e che inizialmente aveva deciso di girarlo in prestito proprio ai liguri.



A dare la notizia è Sky Sport.