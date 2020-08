Sarebbe già in casa uno dei rinforzi del centrocampo del Genoa in vista del prossimo campionato.



Secondo quanto riporta questa mattina il Secolo XIX, i rossoblù si sarebbero convinti di riportare alla base Giacomo Calò, 23enne regista della Juve Stabia acquistato lo scorso gennaio dal Grifone ma lasciato un altro semestre in prestito ai campani.



L'ottimo campionato di B disputato dal ragazzo, transitato in passato senza troppa fortuna anche dalla Sampdoria, ha persuaso il Genoa a puntare su di lui affidandogli il compito di prima riserva di Lasse Schone.



Nei giorni scorsi Calò ha salutato pubblicamente compagni e tifosi della Juve Stabia, formazione in cui ha militato nelle ultime tre stagioni, lasciando intendere di essere pronto al salto di categoria.