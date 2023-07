Appena salutata la Serie B, anche grazie al suo contributo, ora un giocatore del Genoa potrebbe tornare subito ad essere protagonista in cadetteria.



A pensarci è il Lecco, a sua volta neopromosso nel secondo campionato nazionale. Il club lombardo ha infatti messo nel mirino Brayan Boci, esterno 19enne italo-albanese che nell'ultima stagione ha fatto la spola tra la primavera e la prima squadra rossoblù.



L'operazione per il trasferimento in prestito del ragazzo in riva al lago è ormai alle formalità e nelle prossime ore potrebbe arrivare l'ufficialità.