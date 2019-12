Tra le mosse secondarie che nella sessione invernale di mercato riguarderanno il Genoa potrebbe esserci anche il ritorno a Pegli di Ivan Lakicevic.



Attualmente in prestito al Venezia in Serie B, il laterale serbo non è mai stato utilizzato in stagione dal club lagunare. Circostanza che, secondo il sito Trivenetogol.it, l'avrebbe convinto a fare rientro alla base con sei mesi d'anticipo rispetto a quanto inizialmente previsto.



Difficilmente tuttavia l'ex esterno del Vojvodina resterà a lungo in rossoblù. Più probabile che possa essere nuovamente girato temporaneamente a qualche altro club.