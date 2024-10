Genoa, una clausola ad hoc nel contratto di Balotelli

Getty Images

Ilsi sta preparando ad accogliere. Dopo una lunga telenovela l'attaccante italiano classe 1990 e il club rossoblù hanno trovato una quadra per poter finalmente vestire la maglia rossoblù, a parametro zero, dopo essere stato a lungo fermo e avendo rifiutato molte offerte provenienti dall'estero.per sostenere le canoniche visite mediche di rito e apporre la sua firma su un contratto che, salvo sorprese, sarà di durata annuale (o meglio 8 mesi fino al 30 giugno 2024) e con uno stipendio che dovrebbe aggirarsi intorno ai

C'è però di più perché secondo quanto riportato da Tuttosport il Genoa per tutelarsi ha voluto inserire all'interno del contrattoe quindi interrompere il contratto. Una sorta di tutela nel caso in cui l'attaccante non riuscisse ad essere in forma o di aiuto a Gilardino che oggi più che mai è stato uno suo sponsor in società.