Genoa, Vasquez ci crede: 'L'Inter è fortissima ma noi siamo in forma. Lautaro? Ecco come si ferma'

Fresco di rinnovo di contratto Johan Vasquez è pronto per continuare a essere una colonna del Genoa. Magari già a cominciare da lunedì sera, quando i rossoblù saranno impegnati nella difficilissima trasferta in casa della capolista Inter. Una squadra che in questo 2024 ha fin qui vinto tutte le gare disputate ma che proprio contro i rossoblù, a fine dicembre, conobbe il suo ultimo mezzo passo falso, impattando 1-1 al Ferraris.



Un precedente che sembra poter dare un po' di coraggio alla truppa di Alberto Gilardino: "Da un lato sì - ha confessato il difensore messicano a Il Secolo XIX -perché, se ci crediamo, significa che possiamo fare risultato, dall’altro però non dobbiamo pensare che avendo pareggiato all’andata torneremo da San Siro con un risultato positivo. Quello è il passato, dobbiamo pensare al presente”.



Comunque andrà a finire, Vasquez assicura che il Genoa arriverà al Meazza preparato al punto giusto e consapevole di ciò che lo attende: "E' una sfida che si prepara da sola per le motivazioni che ti dà questo tipo di avversario. Giochiamo contro la capolista, ma anche noi stiamo facendo bene in difesa. Sarà una bella gara. Io sto bene, non so se giocherò ma sono pronto”.



Reduce da un fastidio muscolare che lo ha costretto all'uscita anticipata dal campo lo scorso sabato contro l'Udinese, Vasquez dovrebbe poter recuperare entro lunedì. In tal caso si ritroverà di fronte il capocannoniere di Serie A Lautaro Martinez. Un avversario incrociato più volte in carriera: “L’ho affrontato anche due anni fa a Marassi quando pareggiammo 0-0 e poi con la Cremonese. E' un attaccante fortissimo, sa sempre dove stare, dobbiamo cercare di restargli vicino, ma non troppo perché lui ti può spostare col suo corpo, fisicamente è molto forte, infatti lo chiamano Toro. Possiamo fermarlo solo aiutandoci e stando tutti insieme”.