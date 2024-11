George Weah: "Timothy non poteva dire no alla Juventus. Milan? Ne avevo parlato con Maldini"

AFP or licensors

, nato bianconero, ma che ha fatto la storia dei rossoneri, e di, arrivato a Torino l’anno scorso e che quest’anno sta trovando continuità,SLIDING DOOR - Nell’intervista a La Repubblica, Weah ha rivelato cheIl possibile approdo al Milan risale a quando c’era ancora, che con George ha vinto due scudetti nel 1996 e nel 1999:ma non si è concretizzata. Quando mio figlio mi ha accennato della Juve, gli ho detto diNe abbiamo discusso con la mamma e il manager e tutti siamo stati d’accordo: non si poteva dire di no a un’opportunità che milioni di ragazzi sognano ma che soltanto in pochi hanno. Al di là del mio tifo, è la squadra giusta per lui”.

A Torino Timothy ha trovato, da quest’anno,, compagno di George Weah al Monaco: “Con Lilian siamo stati compagni di squadra al Monaco, lo chiamavo il mio piccolo fratello oppure Chou Chou: eravamo sempre insieme ed è bello cheNon sarà a Milano, madi cui è il primo tifoso. Gli impegni, afferma a malincuore a La Repubblica, gli impediscono di venire in Italia con regolarità: “E’ sempre bello rivedere i vecchi amici e avere l’opportunità di seguire Timothy dal vivo, ma purtroppo i miei impegni mi impediscono di farlo come e quanto vorrei. Quando torno mi mostrano simpatia persino gli interisti, mi sorridono, mi chiamano Giorgio e io gli dico sempre:Sono venuto a gennaio per Juve-Empoli dopo quindici anni. Sono poi tornato qualche settimana fa prima di andare a Parigi per il Pallone d’oro.. E alla fine ci sentiamo sempre per telefono”.

Che rapporto hanno papà e figlio? George, da papà, cerca di dare i giusti consigli,: “E’ molto intelligente, non ha bisogno dei miei consigli. Io sono suo padre,Fin da quando era piccolo gli ho detto di giocare a modo suo, senza andare a guardare come giocava suo papà.L’unica cosa che gli ripeto sempre è diche se anche entra in campo per un solo minuto deve dare il massimo e che non importa se ha fatto gol oppure no. L’anno scorso era un po’ deluso, non aveva fatto bene e non era nel suo ruolo ideale, ma adesso è molto contento. È giovane, sbagliare gli fa bene”.