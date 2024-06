Germania, liti in allenamento e sondaggi razzisti: come arriva la squadra di Nagelsmann al debutto

Simone Gervasio

Ladà il calcio d'inizio a. Lo fa affrontando la temibilenel debutto e con la pressione di essere padroni di casa e tra i favoriti.Tutti dati che aumentano l'aspettativa e gravano sulle spalle del ct: questa giovane e rinnovata Mannschaft non può sbagliare.- L'attesa è tanta e questa nazionale lascia ancora qualche dubbio agli addetti ai lavori e ai tifosi.(dietro a Fullkrug ci sono Beier e Undav e nessuno dei tre lascia dormire sonni tranquilli), lesui campi d'allenamento sono all'ordine del giorno (hanno dovuto separare, protagonisti di un diverbio in ritiro che stava per sfociare in altro) e impazza il. Il ct ha scelto il giocatore del Bayern Monaco, nonostante la lunga assenza dai campi e gli errori, anche nell'ultima uscita contro la Grecia, ignorando di fatto le ottime prestazioni del portiere del Barcellona che ha sbottato sui media.

Fuori dal campo, le cose non vanno meglio. Le scelte di Nagelsmann hanno alimentato numerose polemiche e, tra queste, la più sconcertante è stata quella che ha portato lNe è risultato che. In Germania, per giorni, non si è parlato d'altro. Anche giocatori e ct hanno commentato il sondaggio con Nagelsmann che si è detto "" e l'ha definito "".

"Stiamo giocando un campionato europeo per tutti nel Paese…, ha detto. "È unache un'emittente pubblica ponga una simile domanda. Chi è cresciuto con il calcio sa che questa è una totale assurdità. Il calcio è esempio di come si possano unire nazioni diverse, colori della pelle diversi e religioni diverse", ha aggiunto Kimmich.e perseguiamo tutti insieme un obiettivo", ha chiosato il difensore.