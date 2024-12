Giana Erminio-Avellino: formazioni, dove vederla in tv e streaming

L', vittorioso ad Altamura nel weekend del Girone C, per i quarti di finale della Coppa Italia di Serie C si giocherà l'accesso alle semifinali sul campo dellaLupi diventati terzi della classe alle spalle del Benevento in campionato e che ora, nella seconda competizione di categoria, tenteranno di approdare tra le migliori 4 che andranno a contendersi il trofeo. Giana che invece, di contro, nel Girone A arranca e spera di ritrovare l'entusiasmo necessario regalandosi una gioia in Coppa.Giana Erminio-Avellino si gioca in gara secca: al 90', in caso di parità, si procederà coi tempi supplementari e nel caso si andrà ai calci di rigore.

Giana Erminio-Avellino sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale 252).Giana Erminio-Avellino, in diretta streaming, sarà disponibile sia su NOW che su Sky Go.