Con questo comunicato la Giana Erminio, pur delusa per essere retrocessa nel calcio non professionistico, annuncia la bella iniziativa di non far pagare a nessuno l'ingresso allo stadio nella prossima stagione: un'espressione di gratitudine per il supporto ricevuto negli anni.



"La società GIANA Erminio, nella persona del presidente Oreste Bamonte, ringrazia l’amministrazione comunale e le forze dell’ordine, per la disponibilità dimostrata in questi 8 anni di professionismo nei nostri confronti e comunica che l’ingresso allo Stadio Comunale per le partite di Campionato della Lega Nazionale Dilettanti di Serie D 2022/2023 sarà gratuito per tutti".