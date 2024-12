Gimenez manda 3 messaggi al Milan: l’idea di Moncada e Fonseca sul bomber del Feyenoord

Redazione Calciomercato

Santiago Gimenez è tornato e ora non vuole fermarsi più. L’attaccante messicano si è messo alle spalle gli infortuni e ha ripreso a segnare con continuità; ieri una tripletta tra il 32’ e il 45’ ha permesso al Feyenoord di chiudere anticipatamente la pratica Heracles.Santi è pronto, di testa o di piede, in rovesciata o su tap-in. Un centravanti che vive per il gol come pochi in Europa. E che si candida per diventare, di nuovo, un uomo mercato.

La scorsa estate, prima di definire l’acquisto in prestito secco di Abraham,. D’altronde ilsi era visto rifiutare un’offerta vicina ai 40 milioni di euro perché ilOra Santi è tornato e manda messaggi al Milan, i contatti con il papà agente sono rimasti costanti nel corso delle ultime settimane. Piace, molto, a Fonseca e resta così un obiettivo in vista della prossima estate. I messaggi sono arrivati in quel di casa Milan, Gimenez continua a fare gol a grappoli.