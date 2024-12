Milan-Genoa: formazioni e dove vederla in Tv e streaming

Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Milan - Genoa in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

La partita trasarà il posticipo domenicale per la sedicesima giornata del campionato di Serie A Enilive.Il Milan arriva all’appuntamento con il chiaro obiettivo di mettersi alle spalle la sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta.Il Genoa, invece, con Patrick Vieira, subentrato a Gilardino sulla panchina rossoblù, ha ottenuto 5 punti nelle ultime tre gare giocate e vuol continuare nel periodo assolutamente positivo vissuto con il nuovo allenatore.

: Milan-Genoa: domenica 15 dicembre: 20:45: DAZN, DAZN 1: DAZNMaignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Terracciano; Fofana, Reijnders; Musah, Chukwueze, Leao; Abraham. All. Fonseca.Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti. All. Vieira.- Fonseca deve scegliere i sostituti degli infortunati Morata e Loftus-Cheek: Abraham gioca, possibile chance anche per Chukwueze. Si va verso l’esclusione di Hernández con un ballottaggio tra Terracciano e Jimenez con il primo favorito.

Nel Genoa Vieira esclude nuovamente Balotelli. Nel tridente offensivo spazio per Miretti e Zanoli con Pinamonti.La gara fra Milan e Genoa, valida per la giornata numero 16 del campionato di Serie A Enilive, si giocherà domenica 15 dicembre 2024, allo stadio Giuseppe Meazza, con fischio d’inizio ore 20:45.La partita tra Milan e Genoa verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.Per vedere Milan-Genoa in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.La telecronaca del match sarà a cura di Edoardo Testoni e Marco Parolo.