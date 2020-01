Il Barcellona cerca un nuovo centravanti. L'infortunio di Suarez ha convinto il club catalano a tornare sul mercato già a gennaio. Il Mundo Deportivo fa quattro nomi in prima pagina: Aubameyang (Arsenal), Rodrigo (Valencia), Llorente (Napoli) e Giroud (Chelsea). Quest'ultimo è però vicino all'Inter, pronta a portarlo a Milano dopo la partenza di Politano, conteso da Roma, Napoli e Milan.



In nerazzurro c'è poi il grande obiettivo del Barça per la prossima stagione: Lautaro Martinez. L'attaccante argentino ha una clausola rescissoria da 111 milioni di euro valida solo per l'estero dal 1° aò 15 luglio. Entro quella data l''Inter spera di averlo già blindato con un nuovo contratto.