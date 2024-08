Getty Images

Giudice Sportivo: uno squalificato, multa per la Juventus

6 minuti fa



Un turno di squalifica per Hassane Kamara, difensore dell'Udinese, francese naturalizzato ivoriano, che aveva rimediato due cartellini gialli sabato nel corso del match contro la Lazio. Lo ha deciso il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, dopo le gare del secondo turno della massima categoria: per quanto riguarda le società, invece, ammende per il Lecce (4.000 euro), la Juventus (5.000 euro) e l'Udinese (2.000 euro).