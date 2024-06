La Fiorentina al Comune: "Fermate i lavori sullo stadio Franchi o vi portiamo in Tribunale"

Getty Images

Laha ufficialmente inviato al Comune di Firenze - e per conoscenza ai Ministeri dello Sport, dell’Economia e della Finanza, della Cultura -"Gli elementi di incertezza - è scritto tra le altre cose nella lettera della Fiorentina i cui contenuti sono divulgati dal Corriere dello Sport - attengono principalmente a due fattori: a) assenza di qualsiasi evidenza o conforto in ordine alla certezza e completezza del quadro delle fonti di finanziamento a copertura degli interventi di riqualificazione complessivamente previsti nello stadio; b) alla conseguente indeterminabilità non solo dei tempi di esecuzione, ma anche al completamento stesso dell’opera".

"In questa situazione di totale incertezza, la scelta dell’amministrazione di iniziare comunque i lavori appare una. Si rammenta che nell’ambito dei rapporti contrattuali esistenti con la Fiorentina, il Comune di Firenze ha l’obbligo ex lege di esecuzione in buona fede e comporta precisi obblighi di avviso e di informazione, oltre all’obbligo fondamentale di improntare il proprio comportamento alla diligente correttezza, alla prudenza e alla solidarietà contrattuale, in modo da salvaguardare e non pregiudicare gli interessi dell’altro contraente. In senso contrario a tale aspettativa,