Ciccio Graziani non nasconde la sua antipatia cronica contro la Juventus e, ai microfoni di Luna TV, si è lasciato andare: ''Quando la Juventus perde, io godo. Prima di guardare ai risultati delle mie squadre del cuore, quelle in cui ho giocato, io vado a vedere ciò che ha combinato la compagine allenata da mister Massimiliano Allegri. Quando perde godo, non posso farci nulla. Mi dispiace per i tifosi della Vecchia Signora, ma questa è la realtà dei fatti. Io in Europa tifo per la Juventus perché è comunque una squadra italiana. Ma quando gioco in Serie A la gufo sempre».



