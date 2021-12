La Procura di Firenze ha formalizzato l'accusa di violenza sessuale per i due tifosi della Fiorentina già denunciati per molestie alla giornalista Greta Beccaglia, come riferisce Sky Tg 24. Le molestie erano avvenute mentre la reporter era in diretta per una trasmissione sportiva dopo la partita tra Empoli e Fiorentina dello scorso 27 novembre. Per i due sostenitori viola, individuati dal commissariato di Empoli tramite le immagini delle telecamere (prima un ristoratore 45enne della provincia di Ancona, in secondo luogo era stato individuato anche un altro tifoso ritenuto responsabile, un 48enne di Firenze) sono anche stati sottoposti a Daspo. Nella denuncia, Greta Beccaglia punta il dito in tutto su quattro uomini, tutti e quattro in uscita dal lato riservato agli ultras viola.