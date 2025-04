Calciomercato/Getty

Una macchina da golche vale il momentaneo primo posto in campionato, a +3 sui rivali cittadini del Benfica, impegnati oggi contro il Vitoria Guimaraes. Non una novità per lo svedese,con lo Sporting Lisbona, a meno di due anni dal suo arrivo. Numeri da urlo, per un attaccante che fa reparto da solo, che sa fare tutto e segnare in tutti i modi. Che a giugno lascerà il Portogallo.

L'addio è scontato, nonostante le smentite di rito di queste settimaneGyokeres ora vuole pensare solo al campo, è concentrato sugli obiettivi stagionali rimasti, la conquista del titolo nazionale e della coppa di Portogallo (lo Sporting ha vinto la semifinale di andata contro il Rio Ave), del suo futuro ci sarà modo di parlarne quando tutto sarà finito.un obiettivo difficile, visto che mancano quattro partite di campionato e, nella migliore delle ipotesi due di Coppa di Portogallo, ma per lui assolutamente alla portata.

Chiudere con due trofei sarebbe un bel modo per salutare un club che lo ha pescato meno di due anni fa in Championship, la Serie B inglese, dopo una stagione da 21 gol in 46 partite, chiusa con la finale playoff per andare in Premier League persa ai rigori contro il Luton Town.In Italia piace molto a Milan e Juventus, ma nessun club del nostro campionato può permetterselo.Gyokeres, salvo sorprese, il prossimo anno tornerà in Inghilterra, questa volta per giocare con un club di Premier League. Lotterà per vincere tutto, anche in Europa. Alzerà l'asticella, in un campionato di livello superiore, nel quale molti attaccanti, anche quotati, hanno fatto fatica. Dovrà dimostrare di essere un trascinatore, di meritare un investimento che, anche senza il pagamento della clausola, sarà molto vicino ai 100 milioni di euro.