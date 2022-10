Gordon 5.5: In una serata come questa, dove gli arrivano tiri da tutte le parti, era difficile fare di meglio. Se ha qualche responsabilità è solo in occasione del 2-0 di Biraghi: la barriera non è perfetta



Atkinson sv: si fa male dopo pochi minuti ed è costretto a lasciare subito il campo. (dal 16’p.t. Sibbick 5: Il malcapitato terzino si ritrova a dover subentrare senza preavviso, costretto a marcare il peggio avversario che gli potesse capitare. Dalle sue parti Kouame passeggia.



Kingsley 4.5: il centrale soffre molto Jovic, il che dice molto del suo valore. Offre fisicità al reparto difensivo scozzese ma è spesso il primo ad andare in difficoltà.



Cochrane 4: Anche lui va in grandissima difficolta con il serbo della Fiorentina e, quasi sempre in ritardo, è tra gli artefici della debacle difensiva ospite. Imbarazzante in occasione del rigore su Saponara



Halliday 6: Con Gonzalez e Terzic è costantemente in difficoltà, trovandosi spesso nel mezzo ai loro fraseggi. E’ comunque bravo a vedere il movimento di Humphrys e a servirgli l’assist per il gol della bandiera.



Devlin 5: Nonostante non fosse nella sua migliore serata Barak non gli fa mai vedere il pallone. Schierato da Neilson per fermare il centrocampista viola, fallisce miseramente.



Haring 5.5: Il medianaccio scozzese dovrebbe far filtro in mezzo al centrocampo ospite ma difatto i viola entrano da ogni parte. L’ammonizione ad inizio secondo tempo lo condiziona molto per il resto del match.



Grant 4.5: in qualche timida occasione prova a servire Humphrys, senza pero gli effetti sperati. In fase di copertura il suo apporto è quasi nullo: la Fiorentina dal suo lato sfonda ogni volta. (dal 1’s.t. Smith 6: l’unico ad entrare con il piglio giusto e a provare a cambiare le sorti della sua squadra. L’avversario di turno però è troppo anche per lui)



Forrest 4: Doveva essere tra coloro in grado di pungere la difesa viola, ma in 45’ non si vede praticamente mai. Uomo in meno (dal 1’s.t. Kiomourtzoglou 5.5: entra in campo per dare verve alla fase offensiva ospite ma il risultato ormai è ampiamente sotto controllo dei viola)



Humphrys 6.5: prende un palo dopo pochi secondi, ci riprova al 25esimo con un mancino di poco al lato. Alla terza occasione trova il gol grazie ad un pregevole diagonale di sinistro: mezzo punto in più per come, da bomber vero, è sfuggito alla difesa viola. ( dal 30‘s.t. Shankland sv)



Mckay 5.5: si fa notare subito costruendo la prima azione del match e mettendo Humphrys da solo davanti a Gollini. Poi poca roba. (dal 76’s.t. Henderson sv)