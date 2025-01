Hellas Verona - Lazio: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Una sfida dal sapore di calciomercato quella traalle 18 di oggi al Benegodi. Tanti gli intrecci negli ultimi anni tra le due squadre, alla ricerca questo pomeriggio di punti importanti per la corsa salvezza e quella all'Europa. Baroni, che l'anno scorso salvo proprio gli scaligeri dalla B, deve risollevare il morale dei biancocelesti dopo gli ultimi risultati deludenti. E si affiderà al grande ex della gara, Mattia Zaccagni, ora capitani degli aquilotti. Zanetti invece dopo il ko subito col Napoli la settimana scorsa cerca punti pesanti prima dei prossimi due scontri diretti contro Venezia e Monza.

Hellas Verona - Laziodomenica 19 gennaio 202418:00DAZN, Sky Sport, Calcio, Sky SportDAZN, SkyGo, NowTV: Montipò; Dawidowicz, Coppola, Magnani; Tchatchoua, Duda, Serdar, Lazovic; Suslov; Tengstedt, Sarr. All. Zanetti.Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

non recupera nessuno dei tre infortunati, Cruz, Frese e Harroui. Si affida ancora alla coppia Tengstedt - Sarr lì davanti e sulla spinta di Tchatchoua (che interessa alla Lazio in ottiva mercato, per giugno) sulla fascia. Dall'altra parte,recupera i tre squalificati dell'ultimo turno (Gila, Zaccagni e Castellanos), ma perde Tchaouna, espulso col Como, e deve ancora fare a meno di Lazzari, Patric e Vecino. Emergenza tutt'altro che finita quindi per il tecnico dei biancocelesti, che peròL'ex Frosinone e Bayern Monaco partirà dalla panchina.

La gara tra Verona e Lazio sarà trasmessa in co-esclusiva da Dazn e Sky Sport; quest'ultimo con la possibilità di vedere il match sui canali 202, 214 e 251.Hellas-Lazio sarà visibile in streaming su Dazn, Sky Go e anche su NowTv, previa sottoscrizione degli abbonamenti e download delle rispettive app su dispositivi compatibili.La telecronaca del match su DAZN è affidata alla coppia Mastroianni-Bazzani.