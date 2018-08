. Vuole prendersi il palcoscenico che gli è stato tolto dopo anni da star, soprattutto sbarazzarsi della spiacevole etichetta di attaccante in svendita dalla Juventus dopo l'operazione Ronaldo. Sì, perché da quando è arrivato CR7e suo fratello Nicolas, da qui le ripetute richieste di buonuscita e le pretese economiche fino all'ultimo centesimo, l'argentino non si aspettava di essere fatto fuori in questo modo dalla Juventus. E quel sorriso carico è il miglior messaggio che potesse mandare al Milan.- Carica che gli ha trasmesso in ogni modo possibile, Leo sa come si fa in trattative così delicate. Higuain aveva un'offerta dal suo PSG in passato, Leonardo le ha provate tutte trovando le porte in faccia all'epoca dal Real Madrid, poi prese Ibrahimovic: "Zlatan fu un ripiego", parola sua. Il Pipa nel destino quindi, tanto che negli incontri e nelle telefonate di queste settimane frenetiche Leonardo ha puntato sul rapporto umano e sulla voglia di far sentire Higuain centrale in un progetto che riparte anche costruendosi attorno a lui.. I suoi occhi affamati raccontavano questo, al Westin Palace: Higuain al Milan si sente nel posto giusto, gratificato da- Leo però continua a lavorare senza sosta. Perché non solo valuta se affondare il colpo o meno su, jolly d'attacco libero a parametro zero dopo l'esperienza allo Shakhtar Donetsk offerto anche al Chelsea; il dirigente rossonero sta studiando diversi nomi per. Sì, Leonardo vuole regalare a Gattuso anche un centrocampista di livello. E il Milan non si ferma...