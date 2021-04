Nuovo imperdibile appuntamento di Calciomercato.com che approfondisce ancora di più i temi più dibattuti dell'ultima settimana, con Inter, Juventus e Napoli scese in campo mercoledì, e con uno sguardo al weekend. Eva Gini propone al nostro direttore Stefano Agresti 5 tematiche d'attualità per altrettanti pensieri che vi faranno discutere.







L'Inter di Conte che non cerca l'estetica ma bada al sodo per vincere lo scudetto; un Napoli che quando è chiamato a fare il definitivo salto di qualità stecca; Federico Chiesa, trascinante in una Juventus che doveva vincere, ma che pecca in qualche atteggiamento. E il Milan, chiamato a rialzarsi dopo il pari con la Samp nella trasferta di parma.