Il difensore della Roma Roger Ibanez ha parlato a Il Messaggero alla vigilia della partita contro l'Inter: "Dovremo giocare come abbiamo sempre fatto. Il blackout c'è stato in due partite e non può essere un caso. L'Inter ci dirà se avremo trovato continuità". E' una Roma da scudetto? "L'obiettivo è la Champions. Quando sono arrivato mi sono subito accorto della qualità dei giocatori presenti, la Roma ha tanti nomi importanti e per questo motivo possiamo andare sempre più su. Non ci poniamo limiti".



Sulla mancata fiducia dell'Atalanta: "Sono stato io a voler andare via, lì ho giocato nemmeno trenta minuti. Mi hanno fatto piacere le parole di Gasperini (che si è detto pentito, ndr) però, forse, doveva credere un pochino in me: un calciatore, per poter dimostrare, ha bisogno di giocare. Se non vai in campo non ti vede nessuno".



Sulle offerte arrivate dall'estero per lui: "È importante che la squadra abbia fiducia in me e viceversa. Mi trovo bene qui e ora penso solo a giocare".