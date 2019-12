Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese, cercato da Milan, Napoli e Bologna, nella sua lunga intervista a GQ parla anche di Mino Raiola: "Ero all'Ajax, cercavo un agente e un mio compagno, Maxwell, mi ha detto che c'era un agente un po' mafioso, ma bravissimo. Gli dissi di parlargli, di chiedergli dove potevamo vederci. Il giorno dopo Maxwell ritorna con una busta chiusa. La apro e leggo il messaggio di Raiola: 'Fuck You. Segna di più che ti vendo a tutti'. Mi ha mandato a fare in culo, spronandomi a fare più gol. Ho capito subito che era fatto come me".