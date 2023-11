Ibrahimovic e il Milan, prove d’intesa. La trattativa per il ritorno dello svedese in rossonero sta entrando nel rettilineo finale grazie al summit di martedì scorso nel quale Cardinale ha favorevolmente impressionato Zlatan su prospettive e un percorso vincente da percorrere insieme.



ECCO IL RUOLO - Ibrahimovic non rientrerà nei quadri dirigenziali, almeno nell’immediato ma avrà un ruolo da special counsel, ovvero di consulente esterno che però lavorerà a stretto contatto con la squadra sia a Milanello che nelle gare in trasferta. Zlatan avrà anche un filo diretto con i dirigenti nella comune speranza che i continui confronti possano portare a nuove idee e possa alzare il livello di competitività di tutta la struttura. Mancano davvero solo gli ultimi dettagli per la nuova vita in rossonero del campione di Malmoe.