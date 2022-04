Zlatan Ibrahimovic ha fatto un salto nel passato e ai microfoni di Espn ha parlato della sua esperienza ai Los Angeles Galaxy: “Sono molto grato all’MLS, lì mi hanno dato la possibilità di sentirmi vivo. Ma il problema era il fatto che forse lo ero troppo. E quindi troppo forte per quella competizione. L’ho dimostrato: sono il migliore in assoluto ad aver giocato in MLS; non sono io che ho ego o voglio mettermi in mostra ora, è la verità. I numeri che ho fatto io non li ha raggiunti nessuno”.

“Lì mi sono divertito. E mi piace il modo in cui lavoravano e come gestivano il marketing. È stato il modo migliore per tornare dopo l’infortunio. Ero nelle migliori condizioni di sempre. Sono orgoglioso di aver giocato in MLS: mi dicevano che ci sarebbero stati stadi vuoto ma non è stato così”.



DI NUOVO MLS? - “Non si sa mai, forse un giorno tornerò per ricordare loro cos’è il vero calcio. Magari tornerò con un mio club”.