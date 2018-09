Il giorno è arrivato, l'Inter torna a riveder le stelle e il Meazza torna ad ospitare la Champions. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che poi mette a confronto i due centravanti che stasera vestiranno le maglie di Inter e Tottenham: ​Mauro Icardi e Harry Kane, fondamentali per le sorti delle proprie squadre, ma entrambi alle prese con un avvio di stagione poco brillante.



“L’ora è arrivata. Finalmente. Icardi contro Kane: il girone dei bomber comincia da qui, l’Inter rivede le stelle e il primo ostacolo nella scalata nerazzurra alla Champions è l’Uragano Kane, il re dei gol mondiali, lo specialista di coppa. Maurito e Harry, i gemelli diversi. Stesso ruolo, stessa importanza per Inter e Tottenham, differenti difficoltà in questa parte di stagione. Entrambi classe 1993, uno con zero partite in Champions; l’altro con 10 gol in 9 partite. Entrambi capitani, appaiati nel numero di reti in campionato: 110, anche se l’argentino li ha fatti in 193 partite di Serie A, mentre il numero 10 inglese in 158 match di Premier League”.