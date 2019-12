Mario Ielpo, ex portiere, ha parlato a Tutti Convocati, trasmissione in onda su Radio 24: "Lazio in corsa scudetto? Speriamo dai, si spera che la Juve si tolga un po' dalle scatole, spero ci sia un cambio con l'Inter o con la Lazio, anche se non so se i biancocelesti reggeranno fino alla fine".



SUL RECORD DI BUFFON - "E' un record un po' cercato, un po' forzato, però è sempre il miglior portiere del calcio italiano."



SU HANDANOVIC - "I 100 clean sheet di Handanovic sono tanti. E' un portiere sottovalutato, forse perchè con l'Inter in questi anni non ha vinto tanto. Tra i primi 5 al mondo, mi piace tantissimo come portiere".