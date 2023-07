Un vecchio amore, diventato ormai rivale. Il Barcellona sta smontando quel Manchester City capace di vincere il Treble nella passata stagione. Dopo avergli soffiata Gundogan, passato in Catalogna a zero, ora il club di Xavi sta preparando un nuovo sgarbo al vecchio amico Pep Guardiola.



SCIPPO - Secondo Mundo Deportivo, in Spagna potrebbe arrivare Bernardo Silva. L'ex Monaco starebbe vagliando le ipotesi sul suo tavolo insieme al procuratore Jorge Mendes. Accantonata per ora la pista saudita, il fantasista potrebbe passare al Barcellona in prestito con obbligo di riscatto. Il procuratore portoghese ha un ottimo rapporto con il club e il giocatore avrebbe aperto alla possibilità. Per Guardiola una nuova gatta da pelare per una squadra che nella prossima annata potrebbe avere una faccia ben diversa da quella che ha vinto tutto solo poche settimane fa.