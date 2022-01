Il Codacons ha annunciato che presenterà una diffida alla FIGC con richiesta della ripetizione della partita Milan-Spezia per l'errore commesso dall'arbitro Serra che ha ribaltato le sorti del match. "Si tratta senza dubbio alcuno, di un errore tecnico clamoroso, certamente commesso in buona fede dall’arbitro Serra, come testimoniato anche dalla reazione in campo del Direttore di gara che si è immediatamente scusato con i giocatori rossoneri, i quali, Rebic tra tutti, hanno dimostrato enorme sportività nei suoi confronti, ma che purtroppo ha finito con il condizionare enormemente la partita", ha detto il Presidente Codacons, Marco Donzelli.