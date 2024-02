Il commovente ultimo messaggio di Vialli a Lippi e ai compagni della Juve: 'Non dimenticarti di me' VIDEO

Una scena tratta dal docufilm "Adesso vinco io - Marcello Lippi" #CTCF pic.twitter.com/zgRyWSNjLQ — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 18, 2024

è stato protagonista negli studi di Che Tempo Che Fa, programma condotto da Fabio Fazio, per parlare e presentare il suo docufilm intitolato "Adesso vinco io - Marcello Lippi" in cui si racconta la storia da allenatore dell'ex Juve e Nazionale con cui ha di fatto vinto tutto.che vede Lippi a cena con i suoi storici calciatori di quando allenava la squadra bianconera e in cui, a sorpresa durante il pasto, èdi uno dei suoi ragazzi che oggi purtroppo non c'è più, il compianto campione anche in Azzurro,Nel messaggio Vialli parla a cuore aperto dimostrando ancora una volta la grande persona che era e: "Ciao ragazzi come va, mi dispiace non essere con voi a festeggiare, ma sono con voi con lo spirito. E' un pò che non ci vediamo ma il filo che ci unisce è sempre lo stesso. Abbiamo condiviso tante cose insieme, vi ho fatto vincere una Champions (risata generale n.d.r). Vi abbraccio tutti con tantissimo affetto, abbraccio soprattutto il mio messia e non ti dimenticherò mai, spero che anche tu non ti dimentichi di me".