Nonostante la sconfitta rimediata in casa contro la Lazio, la prima stagionale al “Maradona”, i 65 punti conquistati in 25 giornate e soprattutto i 15 punti di vantaggio a 13 gare del termine sull’Inter prima inseguitrice fanno dormire sonni tranquilli a Luciano Spalletti e al suo Napoli che vede sempre più vicina la conquista dello scudetto. Il terzo tricolore della storia del club partenopeo si gioca alla quota simbolica di 1,01, ma già da ora è possibile scommettere con quante giornate d’anticipo e punti di vantaggio Di Lorenzo e compagni porteranno a casa il titolo. Per gli esperti Snai infatti è probabile che i festeggiamenti possano partire tra 34esima e 35esima giornata, in quota a 1,65, in vantaggio su una vittoria ancora più precoce tra 32^ e 33^ turno, vista a 2,15. Praticamente impossibile invece un finale all’ultimo incontro proposto addirittura a 250 volte la posta. Per i bookie, poi, il vantaggio finale sarà in doppia cifra: in pole un distacco finale dai 10 punti in su a 1,33, seguito da un divario tra i 7 e i 9 punti fissato a 3. Sale a 50 un ritorno della seconda della classe tra uno e tre lunghezze mentre lo spareggio, introdotto da questa stagione paga 100 volte la giocata.