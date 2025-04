Il Lecce è arrivato a Bergamo senza dirigenti per il match con l'Atalanta, che nessuno vuole giocare

U.S. Lecce

rinviato a domenica sera a causa del grave lutto che ha colpito la società salentina,. Per la prima volta però: una forma di protesta per una partita che, fino a ieri, il club salentino sperava ancora di veder rinviata.(previsti lunedì) anche per garantire la regolarità del campionato, nonostante, riporta Sky Sport 24, si sia mosso anche il ministroper verificare la possibilità di individuare un'altra data.

a, senza interpellare le parti in causa e senza tenere in considerazione lo stato psicologico del gruppo e dell'ambiente giallorossi, fortemente colpiti dalla scomparsa di Fiorita.nel caso avrebbe rimediato inevitabilmente una sconfitta a tavolino per 0-3 e la penalizzazione di un punto.dura nella giornata di venerdì, con lo striscione: "Non scendere in campo è l'unica cosa da fare"."La morte di Graziano Fiorita dimostra ancora una volta la mancanza di rispetto per un uomo, un padre, marito e non per ultimo professionista da parte di questo contorto mondo del calcio - si legge nel comunicato della Curva Sud -. Un calcio sempre più compresso e vincolato da regole che chiede a una squadra e ai propri tifosi di passare oltre il dolore e scendere in campo. La nostra storia non lo permette, dal 10/01/1993. La morte è uguale per tutti e merita il nostro rispetto. Se Atalanta-Lecce si dovesse giocare domenica 27/04/2025 non attaccheremo striscioni, non sventoleremo bandiere e tanto meno gestiremo il tifo in curva sud. Rispettiamo il dolore della U.S. Lecce, dei suoi tifosi e di tutta la famiglia Fiorita".