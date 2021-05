Un lasso di tempo infinito per lo, costretto ad assistere a lungo al duopolio costruito dal Porto e dai "cugini" del Benfica. Un dominio interrotto proprio con l'avvento in panchina, dopo tre anni di grandissima instabilità societaria e ben 5 allenatori prima di lui, di un ex rivale sul campo come, con cui ha vinto una Coppa di Lega al primo tentativo alla guida di una prima squadra, appena tre anni dopo aver appeso gli scarpini al chiodo.- La storia di Amorim e di molti protagonisti dell'esaltante cavalcata verso la conquista del diciannovesimo titolo nazionale èa chi abbia soprattutto la determinazione - e un pizzico di buona sorte, perchè no - nel conquistarsela. A partire da un giovane tecnico promosso come allenatore del Braga dopo pochi mesi di trafila nella formazione B e dopo aver archiviato la delusione di non aver potuto muovere i primi passi concreti di questa nuova avventura proprio nel Benfica, il club con cui si è tolto le maggiori soddisfazioni da calciatore. E di vero e proprio riscatto si può parlare perdei Leoes,solo pochi mesi fa.rivelatosi un vero flop.- Una storia di rivincite umane e professionali ma non solo, perchémessi a disposizione dalla società (come l'esterno Pedro Porro, in prestito dal City, o il bomber Pedro Gonçalves acquistato dal Famalicao) o attinti da un bacino interno come il settore giovanile, che è tornato a produrre talenti purissimi -- alcuni dei quali destinati al grande salto come(seguito dal Milan nei mesi passati) e quel fenomeno di Nuno Mendes, esterno classe 2002 sul quale si sono subito fiondate il Manchester City e le più importanti squadre in Europa., con numeri che certificano in maniera indelebile la bontà del percorso intrapreso.da inizio campionato per lo Sporting - nuovo record della Superliga - il terzo miglior attacco con 57 reti (a fronte di un valore di 48.32 di expected goals) e la, le squadre che hanno vinto o stanno vincendo i rispettivi campionati.Numeri di un dominio diverso, costruito dopo anni di delusioni, sofferenze e tanti errori di programmazione, spazzati via dall'avvento dell'uomo nuovo del calcio portoghese, Ruben Amorim.