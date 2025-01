Il Napoli è in pressing totale per Comuzzo: ballano pochi milioni di euro con la Fiorentina

per completare un reparto difensivo che nei prossimi giorni ritroverà Alessandro Buongiorno dopo l'infortunio di metà dicembre. I due club sono in costante contatto per trovare un'intesa definitiva, dopo che il club viola ha definito ufficialmente l'acquisto dal Monza di Pablo Marì., secondo quanto riferisce Sky Sport. L'accelerazione potrebbe prodursi già nelle prossime ore, con l'obiettivo di concludere l'operazione entro la scadenza di lunedì 3 febbraio. La squadra capolista della Serie A inizia così a reinvestire i 70 milioni di euro incassati dalla cessione al Paris Saint-Germain di Kvicha Kvaratskhelia. In attesa di stabilire come muoversi per la sua sostituzione, coi nomi di Garnacho e Adeyemi quasi sfumati del tutto e la nuova candidatura di Noah Lang del PSV Eindhoven da tenere in considerazione.Cresciuto nel settore giovanile e passato successivamente a quello della Fiorentina,, nel finale del match di campionato contro il Napoli; da alloracon la maglia viola, di cui in quest'anno è diventato un titolare fisso agli ordini di Raffaele Palladino.