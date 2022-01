"Morata non parte" ha detto Allegri. Max ha parlato faccia a faccia con l'attaccante della Juventus blindandolo a Torino. L'allenatore si fida, gli ha chiesto solo un po' di tranquillità e di allontanare le voci di mercato. Per buona pace di Xavi, che l'avrebbe preso volentieri per il suo Barcellona., che potrebbe lasciare il Psg già nel mercato invernale.- In questi giorni il club francese definirà il futuro di Maurito.. Tra i nomi discussi c'è ovviamente anche quello di Icardi: le due gare - con altrettanti gol - prima della sosta difficilmente cambieranno le cose, se arriva un'offerta che dovesse soddisfare le condizioni, il ds Leonardo è pronto ad aprire all'addio.- Ecco, il nodo è quello. La Juve vuole Icardi e il Psg è disposto a trattare, ma si parte da due piani diversi:; dall'altra parte c'è un Psg che invece vorrebbe trovare una sistemazione all'argentino, ma definitiva. O anche con un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni.