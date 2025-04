Il Sassuolo torna in Serie A, ora è caccia ai primati di Benevento e Juventus: i segreti di una stagione epocale

Ora è ufficiale: dopo la vittoria nel derby contro il Modena e la mancata vittoria dello Spezia,. La prima stagione in Serie B, dopo 11 anni consecutivi vissuti nella massima divisione italiana, poteva essere un ostacolo importante, da non sottovalutare.- ancora -Se già non bisognava distrarsi dal pareggio per 0-0 contro la Sampdoria che aveva interrotto le 19 partite consecutive a segno della squadra di Grosso (un primato assoluto nella competizione), ecco che tutti i dati a nostra disposizione dimostrano la qualità dell'annata neroverde:, giornata dopo giornata,. Normale per chi ha vinto ben 12 partite casalinghe, chi ha il primato di reti segnate da chi subentra nel corso della gara e sta contendendo record di goal segnati, vittorie e punti ottenuti a squadre come il Benevento di Pippo Inzaghi.

- Anzi, di questo passo, i: vincendo le restanti 5 partite rimaste, i neroverdi possono arrivare a quota 90, prendendosi di diritto un primato che, prima del Benevento, apparteneva alla Juventus del 2007 (chiuse a 85 punti, ma partecipò a un torneo a 22 squadre)., centrando al contempo questo importante traguardo.

Una promozione arrivata meritatamente:, occupato dallo Spezia,. E di questo passo,, tra cui: miglior punteggio come detto, maggior vantaggio sulla seconda classificata (18 del Benevento 2019-20), maggior numero di vittorie (26, sempre del Benevento), maggior numero di reti segnate (77 del Milan ‘82-’83) e, infine, miglior media di goal siglati a partita (sempre del Milan 1982-83).

, guardando anche cosa stanno facendo Salernitana e Frosinone, con entrambe le squadre che rischiano la retrocessione in C, pur avendo sulla carta organici importanti. E quindiIn primis, sfortunato nell’esperienza a Lione, che aveva già dominato la cadetteria con il Frosinone. In secondo luogo,, dietro solamente ai 23.5 del Frosinone e ai 24.1 della Juve Stabia).– su tutti Berardi, ritornato in splendida forma dopo il lungo stop causato dal tendine d’Achille –, ovvero per la squadra del prossimo anno in massima serie (Bonifazi e Velthuis dietro, Mazzitelli in mezzo, Verdi e Skjellerup davanti). Ma non si resterà fermi:

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui