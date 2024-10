Il nuovo ruolo di Ricci e la carta Vlasic: così il Torino vuole sorprendere l'Inter

Getty Images

Otto gol subiti nelle prime sei giornate: tanti, troppi, per una squadra che lo scorso anno aveva una delle migliori difese dell’intero campionato. È per questo motivo cheha iniziato a valutare l’ipotesi di ridisegnare il suo, ma non lo farà domani contro l’Inter: a San Siro si andrà avanti con lo stesso modulo che ha permesso alla squadra granata di essere una delle sorprese di questo inizio di campionato. Si andrà avanti ancora con il 3-5-2, cercando di far male alla formazione di Inzaghi con le verticalizzazioni.Da quando in estate è arrivato al Torino, Vanoli ha lavorato molto sul gioco in verticale,E proprio questo è uno degli aspetto su cui punta molto il tecnico granata per cercare di fare male ai nerazzurri. A San Siro potrebbe riproporrecome mezzala destra, anziché come regista, mentre a sinistra agirà: entrambi hanno iniziato molto bene la stagione (il centrocampista serbo ha anche già trovato il gol, contro l’Atalanta) e Vanoli punta su di loro. A gara in corso potrebbe poi trovare spazio ancheche ha appena smaltito un’influenza e non al 100% della condizione. Il croato è comunque un giocatore importante per il Torino e Vanoli intende sfruttarne al massimo le qualità utilizzandolo proprio come mezzala di inserimento.

Il Torino è reduce da due sconfitte consecutive: la prima in Coppa Italia contro l’Empoli, la seconda in campionato contro la Lazio e la trasferta in casa dell’Inter non è certo la gara più agevole per riprendere la giusta strada. Vanoli si aspetta però risposte da parte della squadra: “, di credere sempre in quello che facciamo, i momenti negativi fanno parte del gioco, soprattutto in una squadra come la nostra che ha cambiato tanto”.