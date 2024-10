ANSA - Inchiesta ultras, perquisito il cognato di Maldini e il socio di Vieri

15 minuti fa



Continuano a emergere nuove persone coinvolte nelle indagini avviate dalla Procura della Repubblica di Milano, con tanto di perquisizioni cominciate, in merito alle sospette attività illecite portate avanti da gruppi organizzati del tifo nelle curve di Inter e Milan.



Ieri sono stati perquisiti anche i fratelli Aldo e Mauro Russo. Il primo è cognato di Paolo Maldini, bandiera del Milan, mentre il secondo è socio in affari dello stesso Maldini e di Christian Vieri, ex bomber di entrambe le squadre milanesi ma in particolare dei nerazzurri.



Come si apprende dall'ANSA, solamente Mauro Russo risulta tra gli indagati, ed è stato perquisito nell’ambito del filone d’inchiesta sugli affari legati alla gestione dei parcheggi vicino allo stadio. Il fratello Aldo non compare nei nomi scritti sul registro degli inquirenti, invece.