Curioso retroscena tra Antony Blinken ed Emmanuel Macron. Il Segretario di Stato statunitense - scrive Le Parisien - ha ringraziato il presidente francese per aver contribuito nella scelta di Kylian Mbappé di restare a Parigi. Blinken ha trascorso diversi anni della sua giovinezza in Francia e parla fluentemente la lingua: "La Francia mi ha accolto, educato, ispirato", ha detto, sottolineando che "quegli anni gli avevano dato un amore per tutta la vita, l'amore per il calcio e per il PSG".



TIFOSO - "Sono felice che Kylian Mbappé possa magie con i Blues. Anche se non potrei essere più orgoglioso di sostenere gli Stati Uniti ai Mondiali, sono lieto che Kylian Mbappé possa fare bene con i Blues. Per questo, signor Presidente, grazie per averlo tenuto a Parigi”.