Incredibile Sampdoria, sei portieri: arrivano Cragno e Chiorra, Vismara all'Atalanta e Ravaglia...

Nelle ultime ore di mercato, laha vissuto una vera e propria rivoluzione nel reparto portieri. La giornata di ieri si è rivelata particolarmente frenetica per il direttore sportivo Pietro Accardi, impegnato su tre fronti per garantire al club blucerchiato un assetto definitivo tra i pali. Dopo l'ennesimo infortunio subito da Ghidotti, e quello successivo di Perisan, la Sampdoria ha deciso di intervenire rapidamente sul mercato, ingaggiando il quinto portiere della stagione. A pochi minuti dalla chiusura della finestra di trasferimenti, il club ha ufficializzato l'arrivo di Alessiodal

Il portiere trentenne, che negli ultimi anni ha militato tra Monza e Sassuolo senza trovare molto spazio, era fuori lista nella prima parte di stagione a causa di un intervento di stabilizzazione alla spalla destra, problema che aveva già accusato ai tempi del Cagliari. Il suo ingaggio rappresenta un'importante mossa per garantire maggiore sicurezza al reparto arretrato blucerchiato.Con l'arrivo di Cragno, la Sampdoria ha potuto liberare il giovane Paolo, che è tornatoper essere impiegato nella formazione Under 23. Ma le operazioni in porta non si sono fermate qui. Poco dopo, il club ha rescisso il contratto di Nicola, che da tempo si allenava a parte con gli esodati e che si è accasato alla Carrarese.

L'uscita di Ravaglia ha permesso alla Sampdoria di chiudere un'altra operazione: l'arrivo di Nicolò, portiere classe 2001, che ha percorso il cammino inverso, approdando in blucerchiato dalla Carrarese con la formula del prestito fino a giugno. Accardi conosce bene Chiorra, cresciuto nell'Empoli e poi ceduto in prestito tra Serie B e Serie C. Con il suo arrivo, la Sampdoria ha registrato il sesto cambio stagionale tra i pali, dopo Ghidotti, Vismara, Silvestri, Perisan e Cragno. Un vero e proprio tourbillon che testimonia le difficoltà del club nel trovare stabilità in uno dei ruoli chiave della squadra.