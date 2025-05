Cosa serve al Napoli per vincere lo Scudetto

Milano e Parma, le due città coinvolte nella lotta Scudetto. A San Siro l'Inter di Simone Inzaghi, seconda in classifica, ospita la Lazio mentre il Napoli fa visita ai ducali al Tardini. Si gioca in contemporanea, entrambe le partite cominciano alle 20.45 per garantire la regolarità della competizione, con nerazzurri e partenopei che buttano un occhio sull'altra gara. Già questa sera d'altronde potrebbe arrivare la parola fine all'intero discorso.

- Un solo punto separa Napoli e Inter, 78 per gli azzurri e 77 per i nerazzurri. E se sono possibili aggancio e sorpasso da parte della squadra di Inzaghi, è altrettanto possibile per quella di Conte arrivare all'aritmetica certezza.Questo secondo scenario è concretizzabile in un solo caso:Anche con il successo dei partenopei e il pareggio dei milanesi, non potrebbe arrivare la certezza: l'Inter resterebbe a -3 e questo lascerebbe la porta aperta all'aggancio nell'ultima giornata di Serie A, il che porterebbe allo spareggio in gara secca per decidere chi vincerà lo Scudetto.