Sampdoria, arriva l'ennesimo portiere? Occhi su Cragno e Joronen, il punto

NurPhoto via Getty Images

Lasta vivendo un’annata incredibile per quanto riguarda la situazione dei portieri, con un’alternanza continua tra infortuni e cambi forzati. Il primo estremo difensore della stagione è stato Simone Ghidotti, poi sostituito da Paolo Vismara a causa di un infortunio muscolare. A quel punto, il direttore sportivo Accardi era intervenuto sul mercato acquistando Marco Silvestri su indicazione di mister Sottil. Tuttavia, Silvestri è stato successivamente messo fuori rosa, costringendo la Sampdoria a riaffidarsi a Ghidotti fino al suo secondo infortunio.Con Ghidotti fermo ai box, la Samp ha deciso di ingaggiare Samuele, che ha fatto il suo esordio sabato contro il Cosenza. La sua partita, però, è durata solo un'ora a causa di un infortunio muscolare, che si è rivelato essere una lesione al quadricipite. Verranno fatti nuovi esami, lo stop minimo però sarà di un mese, ma potrebbe protrarsi anche più a lungo. Intanto, Ghidotti è ancora alle prese con una lesione al retto femorale e dovrà restare fuori almeno altri venti giorni.

Di fronte a questa emergenza, la Sampdoria potrebbe tornare sul mercato per acquistare il quinto portiere della stagione. Tra i profili valutati c’è Alessio, attualmente fuori dai piani dele già allenato da Semplici ai tempi del Cagliari. Un'altra opzione è Jesse: il Venezia, dopo l'infortunio di Filip Stankovic, ha deciso di prendere in prestito Andrei Radu dall’Inter, e questo potrebbe liberare il portiere finlandese. Anche Luigidella Salernitana rientra tra i candidati.Al momento, il titolare designato sarebbe, che era vicino alla Carrarese in uno scambio con Niccolò Chiorra, di proprietà dell'Empoli. Un’ulteriore possibilità sarebbe il reintegro di Ravaglia, attualmente fuori rosa, ma per farlo sarebbe necessario liberare un posto nella lista over, che è già al completo con 18 elementi registrati. In tal caso, almeno nei cruciali match contro Modena e Sudtirol, toccherebbe ancora a Vismara difendere i pali blucerchiati.