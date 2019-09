L'acquisto in extremis di Simone Verdi ha fatto saltare la cessione di Vincenzo Millico al Chievo Verona. Le parti avevano chiuso ogni dettaglio dell'operazione in prestito secco già dal post-Wolverhampton, ma secondo quanto riportato da Tuttosport, l'affare era stato bloccato perché il Torino non aveva ancora preso un sostituto. L'acquisto di Verdi è però arrivato a pochi istanti dal gong e le pratiche per la cessione di Millico sono state depositate negli uffici della procura federale fuori tempo massimo scatenando la furia degli agenti.