Infortunio Nico Gonzalez, quando rientra nella Juventus

Getty Images

L’avventura di Nico Gonzalez alla Juventus è iniziata con il freno a mano tirato: non tanto per le prestazioni, quanto per i problemi fisici che stanno condizionando la sua prima parte di stagione in bianconero come già successo spesso in passato durante la carriera.. Il suo rientro slitta e bisognerà capire quanto, visto che è in dubbio anche per la gara successiva in Champions League contro il Lille.- Per rivedere in campo Nico Gonzalez quindi servirà più tempo del previsto, l’argentino è ancora alle prese con il problema muscolare che l’aveva colpito il 2 ottobre scorso contro il Lipsia in Champions: l’ex Fiorentina è uscito dopo 12 minuti sostituito da Conceiçao,; ma dopo aver già saltato cinque partite tra campionato e Champions il giocatore non è tornato ancora a disposizione di Thiago Motta, e il suo rientro slitterà ulteriormente.

- Secondo quanto filtra dalla Continassa Nico Gonzalez dovrebbe saltare quindi le prossime due partite contro Udinese e Lille, in programma rispettivamente sabato 2 novembre alle 18 e martedì 5 alle 21.. E si arriverebbe a quasi due mesi dall'infortunio.