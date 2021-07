Roy Keane, leggenda del Manchester United, critica Raheem Sterling, attaccante dell'Inghilterra, uscita ko dalla finale di Euro2020 contro l'Italia: "Se sei Sterling o Grealish non puoi stare seduto e lasciare che un ragazzino calci il rigore, non puoi permetterlo. Loro hanno molta più esperienza, Sterling ha vinto trofei. Avrebbero dovuto lasciar stare il ragazzino e alzarsi per tirare" le sue parole a ITV.