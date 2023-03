INGHILTERRA (4-3-3):- Spettatore non pagante nel primo tempo, apre la ripresa con una mezza indecisione in uscita su corner. Incolpevole sul gol di Retegui.- Non spinge tanto, ma dalle sue parti non si passa.- Ordinaria amministrazione, per lui sembra un gioco da ragazzi contenere Retegui, che però trova il guizzo giusto sul gol dell'1-2.- In occasione del gol dell'Italia, sbaglia l'uscita ed entra in ritardo su Barella, venendo poi ammonito dall'arbitro.- Autore del gol-lampo che sbloccò il risultato nella finale di Wembley allo stesso minuto (2') effettua un bell'intervento difensivo su Berardi, reso inoffensivo. Ammonito per perdita di tempo, due minuti dopo prende il secondo cartellino giallo per un fallo su Retegui e viene espulso. Che ingenuità!- Preferito a Henderson, sfiora il raddoppio con un diagonale a fil di palo dal limite dell'area.- Lesto a mettere dentro la palla del vantaggio dopo una respinta su azione da calcio d'angolo. Ferma Barella con una scivolata sul pallone, poi diventa il primo ammonito dell'incontro e nella ripresa rischia un secondo cartellino giallo.- In mezzo al campo ha un altro passo, impegna Donnarumma con un bell'esterno destro da fuori area.(Dall'85').- Autore del primo tiro in porta della gara, ma il suo destro in spaccata è troppo debole per impensierire Donnarumma. Sempre pericoloso col mancino su corner, quando accelera palla al piede è imprendibile. Almeno parzialmente riscatta l'errore decisivo su rigore nella finale di Wembley.(Dall'85').- Si smarca sul secondo palo nei calci d'angolo: sia nell'azione che sblocca il risultato, sia in quella che porta al rigore del raddoppio. Dal dischetto segna il suo gol numero 54 in nazionale, superando Rooney come miglior marcatore nella storia dell'Inghilterra.- Mister 120 milioni parte da sinistra per accentrarsi sul destro. Tanto fumo e poco arrosto, si divora la palla del possibile 0-3 sprecando un perfetto assist di Kane.(Dal 69').(Dall'81').- La sua squadra domina nel primo tempo, ma abbassa troppo il baricentro dopo il gol dell'1-2 e nel finale rischia di subire il pareggio in inferiorità numerica.