Thank you for all the love and support I am doing fine and am in the best hands. I’m a fighter so I will be back soon! — Luke Shaw (@LukeShaw23) 8 settembre 2018

Brutto infortunio per, costretto ad uscire in barella nel corso della sfida valida per la Nations League fraShawsubito dopo il secondo impatto ed è rimasto steso immobile a terra costringendo medici e paramedici ad entrare d'urgenza in campo. Lunghe e complicate le operazioni per immobilizzarlo, ma dopo ben 7 minuti il giocatoreIl giocatore è stato portato subito nella pancia dello stadio di Wembley e le operazioni di soccorso sono proseguite per qualche minuto.Il giocatore ha anche chiesto un paio di ciabatte per rimettersi in piedi e provare a camminare. Nel corso della serata sarà tenuto sotto osservazione e non è escluso possa comunque essere trasportato in ospedale per qualche controllo.Attraverso il proprio account twitter Luke Shaw ha voluto rassicurare tutti confermando di essere sveglio e cosciente. Ha confermato che è in buone mani (resta sotto osservazione) e cha farà di tutto per tornare il prima possibile.