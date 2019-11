La partita di Bologna presenta molti rischi per l'Inter di Conte e la Gazzetta dello Sport accende i riflettori sugli aspetti che potrebbero innescare un trappolone per i nerazzurri.



“Il Bologna è l’unica non toccata dal fattore rischio in questo sabato caldo. Ha una classifica discreta, un’eventuale sconfitta non sarebbe un problema. Ma questa serenità è un motivo di allarme in più per l’Inter. Il Bologna ha un discreto impianto di gioco e ha dimostrato di poter dare filo da torcere alle squadre più attrezzate. Ha battuto la Lazio, con la Juve ha subito a lungo, ma ha perso di misura e soltanto la parata all’ultimo respiro di Buffon gli ha negato la gioia di un pareggio allo Stadium. Non un cliente facilissimo dunque per l’Inter, che tra l’altro non è in gran condizione. A Brescia ha giocato la peggior partita della stagione per una vittoria risicata. La squadra ha il fiato corto perché giocano sempre gli stessi. E sarà più o meno così anche stasera”.